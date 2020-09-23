Ассоциация городов Украины просит парламент не поддерживать законопроект о столице

Законопроект "О городе Киеве – столице Украины" существенно изменяет правовой статус органов местного самоуправления, и при этом он выносится на рассмотрение менее чем за месяц до очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы, подчеркнули в Ассоциации городов Украины.

Местные выборы, в том числе и в Киеве, назначены на 25 октября Фото: depositphotos.com

Ассоциация городов Украины заявила на своем сайте, что законопроект "О городе Киеве – столице Украины" №2143-3 необходимо отклонить, и привели ряд аргументов в защиту своей позиции.

Члены организации отметили, что этот законопроект существенно изменяет правовой статус органов местного самоуправления, и при этом он выносится на рассмотрение менее чем за месяц до очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы.

"Это противоречит общеевропейской практике. Особенно критическим является введение в статье 24 дополнительных ограничений для депутатов Киевского городского совета уже после выдвижения кандидатов политическими силами; законопроект не соответствует ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 133, ч. 2 ст. 140 Конституции Украины, поскольку вводит для органов местного самоуправления города Киева правила, которые существенно отличаются от общих правил, действующих для других органов местного самоуправления. Конституция предусматривает для города Киева четкий перечень случаев, когда его правовой статус может отличаться от других городов. Это вопрос административно-территориального устройства, особенности столицы, а также особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления, вытекающие из предыдущих двух обстоятельств", – сказано в заявлении.

Законопроект значительно выходит за эти пределы, отметили авторы обращения.

"Это создает опасный прецедент введения существенных различий для отдельной административно-территориальной единицы вопреки унитарному статусу Украины, а также создает многочисленные коллизии в законодательстве. Законопроект не учел отечественную и зарубежную критику. По сути было отклонено предложение посредничества Совета Европы в проведении консультаций между всеми заинтересованными сторонами. Ассоциация городов Украины обратилась к председателю парламента, председателям депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать проект закона Украины "О Киеве – столице Украины" №2143-3 от 24 сентября 2019 года", – заявили в Ассоциации городов.

О том, что парламент может до местных выборов начать рассмотрение этого законопроекта, 20 сентября на киевской конференции партии "Слуга народа" заявил глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко. Авторами законопроекта являются 19 нардепов, в числе которых сам Корниенко.

В первом чтении законопроект был принят 3 октября 2019 года. 16 сентября 2020 года парламентариям была представлена таблица поправок к документу. Рассмотрение документа в Раде во втором чтении запланировано на 29 сентября – 2 октября, отмечается в обращении Ассоциации.