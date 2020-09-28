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Верещук: Я прислушиваюсь к мнениям экспертов: ни один скоростной трамвай не заменит метро на Троещину

Нардеп и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что изучила вопрос с транспортом на Троещину и пришла к выводу, что этому жилмассиву столицы метрополитен необходим.

Ирина Верещук: К сожалению, другого пути, кроме как достроить метро на Троещину, нет
Ирина Верещук: К сожалению, другого пути, кроме как достроить метро на Троещину, нет
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Метро на киевскую Троещину обходимо строить, заявила кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" и нардеп от этой политсилы Ирина Верещук после изучения вопроса. Об этом она заявила в эфире "Українського радіо", комментируя свое высказывание о том, что метро на Троещину – это дорогая афера.

В своем Facebook она опубликовала ссылку на фрагмент программы.

"Я прислушиваюсь к мнению экспертов: ни один скоростной трамвай не заменит метро на Троещину", – написала политик.

В интервью журналистам она объяснила, почему пришла к такому выводу.

"К сожалению, другого пути, кроме как достроить метро на Троещину, нет. "Киевгенплан" обосновывает невозможность строительства и внедрения скоростного трамвая. Она объясняется тем, что есть такая категория или показатель, как провозная способность. Ни один скоростной трамвай не сможет обеспечить в часы пик провозную способность для 400 тыс. жителей Троещины. Самый быстрый трамвай может обеспечить перевозку около 5 тыс. человек в час при необходимости 48–50 тыс. Поэтому нужно найти деньги и провести метро на Троещину. Стоимость такого проекта составляет $3 млрд. Это огромная сумма, неподъемная для городского бюджета. Бюджет Киева – $2 млрд. По оценкам экспертов, нужно будет использовать средства до 2035 года. Китайцы предлагают предоставить кредит на 3 млрд, но в это также нужно вложить много усилий и много времени", – сказала Верещук.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1478891185630733

В апреле 2017 года СМИ сообщали, что китайская компания China Railway International Group (CRIG) заинтересовалась строительством в Киеве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина. Предполагалось, что ветка будет почти полностью наземной.

В мае того же года заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что новая ветка метро "Троещина – Вокзальная" в Киеве будет насчитывать 14 станций, три из которых сделают пересадочными.

В октябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому с 2018-го по 2020 год нужно разработать для этого проекта документацию, провести ее экспертизу и утвердить. Но через год городской голова отметил, что не может ничего обещать по поводу сроков строительства линии метро на Троещину.

Теги: Киев, метро, Троещина, Ирина Верещук, местные выборы, Слуга народа
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