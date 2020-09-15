Попов: Киевлянам нужна ветка метро от Троещины до Жулян

Четвертая ветка столичного метро должна проходить через железнодорожный вокзал, заявил глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах и потенциальный кандидат в мэры Киева Александр Попов.

Александр Попов: Если речь идет о стратегическом мышлении, то метрополитен – приоритет. Четвертая линия метро должна быть Фото: popov.org.ua

Альтернативы построения четвертой ветки метро в Киеве не существует, считает глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах Александр Попов. Об этом он заявил в интервью Big Kyiv.

По словам политика, у города нет перспективы без развития подземки: "Речь идет о новой четвертой ветке метрополитена с Троещины до Жулян, которая будет проходить через железнодорожный вокзал".

Попов уверен, что этот проект однозначно должен быть реализован.

"Там, где можно было построить скоростной трамвай, мы его ввели. А вы попробуйте на Подоле провести до Жулян линию трамвая или троллейбуса. Это невозможно, потому что там заложена инфраструктура. Если речь идет о стратегическом мышлении, то метрополитен – приоритет. Четвертая линия метро должна быть. Я считаю, что это преступление – не строить в Киеве хотя бы одну станцию метро в год", – пояснил он.

В апреле 2017 года СМИ сообщали, что китайская компания China Railway International Group (CRIG) заинтересовалась строительством в Киеве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина. Предполагалось, что ветка будет почти полностью наземной.

В мае того же года заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что новая ветка метро "Троещина – Вокзальная" в Киеве будет насчитывать 14 станций, три из которых сделают пересадочными.

В октябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому с 2018-го по 2020 год нужно разработать для этого проекта документацию, провести ее экспертизу и утвердить. Но через год городской голова отметил, что не может ничего обещать по поводу сроков строительства линии метро на Троещину.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. Выборы во все местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.