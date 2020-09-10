Попов: Развитие сети метро в Киеве может обеспечить только команда с опытом таких проектов

Киев катастрофически отстает от других городов мира, имеющих метрополитен, по развитию сети этого транспорта. Об этом написал Александр Попов, глава Киевской городской госадминистрации (2010–2014 гг.) на своей странице в Facebook.
"Киевское метро – это то, за что мне особенно больно. Моя команда разработала и утвердила план его развития. В 2010-м я открыл "Васильковскую", "Демиевскую" и "Голосеевскую", в 2011-м – "Выставочный центр", в 2012-м – "Ипподром", в 2013-м – "Теремки". А после этого – ни одной станции!" – заявил Попов.
Он напомнил, что, согласно плану, к 2020 году уже должна была быть запущена новая ветка метро с Троещины до аэропорта "Киев" (Жуляны) с шестью станциями, а также была запланирована к открытию станция "Львовская брама".
"Но вместо этого есть только обещание дотянуть метро до Виноградаря, которое каждый год откладывается. "Мостицкая" и "Проспект Правды" не открылись в 2019-м, несмотря на официальные заявления. Сейчас называется 2021 год, но и этот срок ставится под сомнение", – убежден политик.
"Я уверен, что новые станции метро в Киеве будут, но для этого развитием метро должна заниматься команда с опытом таких проектов", – подытожил Попов.
О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. Выборы во все местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.