Кличко показал установку 60-тонного оборудования во время строительства метро на Виноградарь. Видео
В Киеве на тоннелепроходческий комплекс, с помощью которого будут прокладывать тоннели метро на Виноградарь, установили планшайбу. Ее вес – почти 60 тонн, диаметр – более 6 метров, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Facebook. Установили это оборудование на комплекс "Галина", с помощью которого будут прокладывать тоннели двух новых станций метро. Процесс установки проходил под руководством специалистов из Германии. В течение месяца этот комплекс будет проходить около 200 метров под землей. Один их тоннелей планируют проложить за полгода. Две новые станции Сырецко-Печерской линии – "Мостицкая" и "Проспект Правды" планируют открыть в декабре 2021 года, написал мэр в подписи к виде установки планшайбы.
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