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17 августа в Киеве усилят карантинные ограничения

Власти Киева готовят медучреждения второй волны для приема и лечения больных COVID-19, карантинные ограничения в столице будут усилены, заявил столичный мэр Виталий Кличко.

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В Киеве суточный прирост COVID-19 составил 158 новых случаев
В Киеве суточный прирост COVID-19 составил 158 новых случаев
Фото: depositphotos.com

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал усиление карантинных ограничений в столице с 17 августа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет сегодня 52,2%", – отметил Кличко.

Он пояснил, какие именно ограничения вступят в силу:

"Пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты – масок; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции; проведение массовых мероприятий с участием более одного лица на 5 м² площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе; организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя. Заполняемость залов кинотеатров и учреждений культуры – не более 50% мест. Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения", – рассказал мэр.

По его словам, власти готовят медучреждения второй волны для приема и лечения больных COVID-19.

"Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно. Для вашего здоровья и здоровья людей рядом. Носите маску в общественных местах и в общественном транспорте. Соблюдайте дистанцию. Не забывайте часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком", – добавил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2721196668098869

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек, выздоровело 46 797. 

В Киеве суточный прирост COVID-19 составил 158 новых случаев. Общее количество заболевших в столице на сегодня – 10 160 человек.

Теги: Киев, Виталий Кличко, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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