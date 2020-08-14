ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Второй день подряд в Украине регистрируется рекорд по числу госпитализированных с COVID-19

Накануне министр здравоохраниния Украины Максим Степанов говорил, что в больницы Украины доставили 315 человек с диагнозом COVID-19. За прошлые сутки число новых госпитализированных еще больше возросло.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Число новых госпитализированных растет каждый день
Число новых госпитализированных растет каждый день
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было госпитализировано 330 человек с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, этот показатель является антирекордом для Украины.

Он напомнил, что накануне было госпитализировано 315 человек, что на тот момент также было рекордом.

За прошлые сутки было сделано 35 237 тестирований, из них 18 917 – методом полимеразной цепной реакции и 16 320 ИФА-тестов.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Так, общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек, выздоровело – 46 797 пациентов.

Теги: Украина, эпидемия, рекорд, антирекорд, Максим Степанов, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Черная пантера", "Роковая женщина". Тина Кароль засветила декольте
"Черная пантера", "Роковая женщина". Тина Кароль засветила декольте
  Звезда "Наследников" Брайан Кокс переболел СOVID-19, не подозревая об этом
  Звезда "Наследников" Брайан Кокс переболел СOVID-19, не подозревая об этом
"Прививка от "жизни веселой". Шнуров высказался о российской вакцине от коронавируса
"Прививка от "жизни веселой". Шнуров высказался о российской вакцине от коронавируса
  "Хочу дорогую лакшери-свадьбу". Maruv рассказала, сколько стоит свадьба ее мечты
  "Хочу дорогую лакшери-свадьбу". Maruv рассказала, сколько стоит свадьба ее мечты
Беременная Tarabarova устроила праздник в честь своего ребенка, который вскоре должен родиться. Видео
Беременная Tarabarova устроила праздник в честь своего ребенка, который вскоре должен родиться. Видео
Умер российский актер, сыгравший в фильмах "Мы из будущего" и "Битва за Севастополь"
Умер российский актер, сыгравший в фильмах "Мы из будущего" и "Битва за Севастополь"
  "Восхитительно", "В тебе секса больше, чем в тощих сучках". alyona alyona исполнила песню Рианны. Видео
  "Восхитительно", "В тебе секса больше, чем в тощих сучках". alyona alyona исполнила песню Рианны. Видео
  Midnight Sky. Вышел режиссерский клип Майли Сайрус. Видео
  Midnight Sky. Вышел режиссерский клип Майли Сайрус. Видео
Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"
Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"
  "Достопримечательность". Подопечная Monatik Lida Lee презентовала дебютный клип, снятый в Одессе. Видео
  "Достопримечательность". Подопечная Monatik Lida Lee презентовала дебютный клип, снятый в Одессе. Видео
"Слава богу, у меня понимающий муж". Тодоренко показала себя нечесаной и без макияжа
"Слава богу, у меня понимающий муж". Тодоренко показала себя нечесаной и без макияжа
Никитюк отреагировала на протесты в Беларуси
Никитюк отреагировала на протесты в Беларуси
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
"Был сильнейший стресс для организма, шок". Бужинская рассказала, почему отказалась от участия в "Танцах со звездами"
"Был сильнейший стресс для организма, шок". Бужинская рассказала, почему отказалась от участия в "Танцах со звездами" G
Виктория ВОРОНИНА
"Джози держится". Четырехлетний сын трагически погибшей Риверы узнал о смерти матери от своих близких
"Джози держится". Четырехлетний сын трагически погибшей Риверы узнал о смерти матери от своих близких
Джессика Паркер показала дочери свой обувный магазин и помогла покупательнице с примеркой
Джессика Паркер показала дочери свой обувный магазин и помогла покупательнице с примеркой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
Состояние Легкоступовой ухудшилось СМИ
Состояние Легкоступовой ухудшилось – СМИ
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS