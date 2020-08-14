Второй день подряд в Украине регистрируется рекорд по числу госпитализированных с COVID-19

Накануне министр здравоохраниния Украины Максим Степанов говорил, что в больницы Украины доставили 315 человек с диагнозом COVID-19. За прошлые сутки число новых госпитализированных еще больше возросло.

За прошедшие сутки в Украине было госпитализировано 330 человек с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, этот показатель является антирекордом для Украины.

Он напомнил, что накануне было госпитализировано 315 человек, что на тот момент также было рекордом.

За прошлые сутки было сделано 35 237 тестирований, из них 18 917 – методом полимеразной цепной реакции и 16 320 ИФА-тестов.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Так, общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек, выздоровело – 46 797 пациентов.