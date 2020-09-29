"Слуга народа" потратила на рекламные борды в Киеве 16 млн грн – Bihus.Info

Партия "Слуга народа" заплатила за внешнюю рекламу в Киеве по меньшей мере 16 млн грн. Об этом говорится в совместном расследовании Bihus.Info и общественного движения "Честно".
На втором месте по количеству средств, потраченных на внешнюю рекламу в Киеве, заняла партия "За будущее". По данным журналистом, стоимость их рекламы – 14,5 млн грн.
"Европейская солидарность" потратила 6,5 млн грн, "Перемога Пальчевського" – 4,8 млн грн, "Пропозиція" – 4,7 млн грн.
Журналисты отметили, что их подсчеты не являются абсолютным, а их задачей было установить соотношение затрат между партиями и те партии, которые тратят больше всего.
В середине сентября движение "Честно" подсчитало, сколько украинские политики потратили на политическую рекламу в соцсетях. По данным организации, в августе на такую рекламу больше всего потратили партии "За майбутнє" ($60,1 тыс.), "Слуга народа" ($42,1 тыс.) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" ($26 тыс.).
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.