"Слуга народа" потратила на рекламные борды в Киеве 16 млн грн – Bihus.Info

На наружную рекламу в Киеве больше всего потратили партии "Слуга народа", "За майбутнє" и "Европейская солидарность", выяснили журналисты Bihus.Info совместно с общественным движением "Честно".

"Слуга народа" потратила больше других партий на внешнюю рекламу в Киеве Скриншот: BIHUS info / YouTube

Партия "Слуга народа" заплатила за внешнюю рекламу в Киеве по меньшей мере 16 млн грн. Об этом говорится в совместном расследовании Bihus.Info и общественного движения "Честно".

На втором месте по количеству средств, потраченных на внешнюю рекламу в Киеве, заняла партия "За будущее". По данным журналистом, стоимость их рекламы – 14,5 млн грн.

"Европейская солидарность" потратила 6,5 млн грн, "Перемога Пальчевського" – 4,8 млн грн, "Пропозиція" – 4,7 млн грн.

Журналисты отметили, что их подсчеты не являются абсолютным, а их задачей было установить соотношение затрат между партиями и те партии, которые тратят больше всего.

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Видео: BIHUS info / YouTube

В середине сентября движение "Честно" подсчитало, сколько украинские политики потратили на политическую рекламу в соцсетях. По данным организации, в августе на такую рекламу больше всего потратили партии "За майбутнє" ($60,1 тыс.), "Слуга народа" ($42,1 тыс.) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" ($26 тыс.).