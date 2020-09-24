В Волынской области на местных выборах лидирует партия "За майбутнє" – опрос

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", на выборах в Волынский облсовет партию "За майбутнє" готовы поддержать 37,8% респондентов, на выборах в горсовет Луцка – 30,4%.

На выборах в Волынский областной совет и горсовет Луцка наибольшее количество голосов получила бы партия "За майбутнє", если бы голосование проходило в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в период с 10-го по 14 сентября.

Симпатии жителей региона, которые определились с выбором и намерены принять участие в голосовании, на выборах в облсовет распределились так:

"За майбутнє" – 37,8%;

"Слуга народа" – 12%;

"Европейская солидарность" – 11,7%;

"Батьківщина" – 9,9%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 5,4%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Остальные политсилы, согласно опросу, набирают менее 5% голосов.

На выборах в горсовет больше всего голосов респонденты готовы отдать "За майбутнє" – 30,4% из тех, кто намерен пойти голосовать и определился с выбором. На втором месте – "Европейская солидарность" (14,7%), на третьем – общественное движение "Свідомі" (13,8%), на четвертом – "Слуга народа" (9,1%), на пятом – "Свобода" (6,4%).

Инфографика: ratinggroup.ua

На выборах в Ивано-Франковский облсовет, согласно результатам опроса группы "Рейтинг", лидирует "Свобода" (22%), "За майбутнє" занимает второе место рейтинга (19,2%), на третьем – "Батьківщина" (14,7%), на четвертом – "Слуга народа" (12,3%), на пятом – "Европейская солидарность" (11,6%).

Инфографика: ratinggroup.ua

В Волынской области опрос проводили среди жителей региона старше 18 лет методом формализованного интервью face-to-face. Всего опросили 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%), в том числе 638 – в Луцке (погрешность не более 3,9%). В Ивано-Франковской области опросили 1200 человек старше 18 лет методом формализованного интервью face-to-face. Всего опросили 1600 респондентов (погрешность не более 2,8%).