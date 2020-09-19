Нардеп Палица: Кредиторы запретили Украине снижать налоги

Если Украина снизит налоги, то станет конкурентоспособной, будет экспортировать продукцию и начнет участвовать в мировых рынках, заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

Игорь Палица: У нас сегодня овощи и фрукты продаются импортные, а не свои. Потому что в Европе сельское хозяйство дотируется, а у нас – убивается Фото: пресс-служба "За майбутнє"

В Украине один из самых высоких уровней налогов в мире, потому что этого требуют от страны международные кредиторы и "партнеры", заявил во время открытого форума сторонников партии "За майбутнє" в Краматорске лидер партии, народный депутат Игорь Палица, сообщает пресс-служба политсилы в заявлении, распространенном в СМИ 19 сентября.

"ВВП страны у нас $150 млрд за 2019 год. А налоговая нагрузка – 42%. То есть 42% из ВВП – налоги. Например, в США – это 25%. А в Китае, наиболее быстро растущей экономике мира – 11%. Это дает возможность бизнесу быть конкурентоспособным. Мы же не снижаем налоги, потому что нам это запрещено. Нам МВФ и Международный банк запретили это. Если мы снизим налоги, то станем конкурентоспособными. Мы будем экспортировать продукцию, станем участниками мировых рынков. А для чего это нашим международным "друзьям", если они потеряют возможность сами продавать на мировых рынках и продавать нам свою продукцию?" – сказал нардеп.

Он уверен, что даже ситуация в сельском хозяйстве свидетельствует о диктате международных кредиторов Украины.

"У нас сегодня овощи и фрукты продаются импортные, а не свои. Потому что в Европе сельское хозяйство дотируется, а у нас – убивается... Они нас колонизировали и продолжают это делать", – считает Палица.