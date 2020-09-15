Украина рассчитывает получить от МВФ $1,4 млрд – Марченко

Украина рассчитывает получить еще два транша МВФ по $700 млн и ссуду от Всемирного банка, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Марченко: Если этот сценарий сбывается, мы можем сказать, что год у нас не будет проблем Фото: mof.gov.ua

Украина планирует получить от Международного валютного фонда еще $1,4 млрд кредита. Об этом в интервью "Экономической правде" сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Что мы планируем по поводу заимствований? Действительно, у нас в планах – получить еще два транша МВФ по $700 млн. От Всемирного банка также рассчитываем получить ссуду. То есть если этот сценарий сбывается, мы можем сказать, что год у нас не будет проблем, и поэтому эти вопросы по внутреннему рынку легко могут перекрыть внешние источники заимствований", – отметил он.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Эту сумму планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита.

Представитель МВФ Джерри Райс заявил в июне, что Фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. Райс говорил, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

В Кабинете Министров Украины рассчитывают, что второй транш Международного валютного фонда страна получит до конца 2020 года, сообщил "Укринформ", ссылаясь на источники.