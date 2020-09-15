"Готов к любым событиям". Марченко прокомментировал слухи о своей отставке

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что продолжит объяснять логику действий министерства оппонентам, которые распускают слухи о его возможной отставке.

Марченко: Я не собираюсь сидеть и просто чего-то ждать Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко, комментируя слухи о своей возможной отставке, заявил, что готов к любым событиям. Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

"Я готов к любым событиям. Политика у нас очень непредсказуема. Но я не собираюсь сидеть и просто чего-то ждать, продолжаю работать и выполнять свои функции", – подчеркнул он.

Министр отметил, что пока не хочет делать никаких громких заявлений.

"Понимаю, что это политическая среда. Мы продолжим объяснять всем, кто не очень понимает, логику действий Минфина, как обществу, так и условным оппонентам. "Условным", поскольку им особо нечем мне упрекнуть, поэтому они и прибегают к персонифицированным нападениям", – добавил Марченко.

Оппонентами министр назвал тех людей людей, которые распускают слухи о его возможной отставке.

1 сентября заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о возможных кадровых перестановках в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства и министерстве финансов.

По его словам, на решение о кадровых изменениях повлияют качество работы этих министерств над госбюджетом и эффективность их работы по вопросу о преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией.

3 сентября Марченко пригласили на заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.