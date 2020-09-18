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Количество работающих в Украине людей сократится на треть миллиона граждан – эксперт

Работу теряют, как правило, люди наименее защищенные – сезонные работники, пенсионеры, молодежь и женщины, которые одни растят детей, отметила заместитель директора Центра экономической стратегии Марии Репко.

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Мария Репко: Если начнется второй кризис, то украинская экономика снова окажется в еще худшем состоянии
Мария Репко: Если начнется второй кризис, то украинская экономика снова окажется в еще худшем состоянии
Фото: lb.ua

Количество работающих людей в Украине сократится на треть миллиона граждан, заявила в комментарии "5 каналу" заместитель директора Центра экономической стратегии Марии Репко.

"Было 16,6 млн человек экономически активных, которые что-то делали, а из-за кризиса правительство ожидает, что это количество сократится аж на 300 тыс. И, как правило, это люди наименее защищенные. Это могут быть сезонные работники, пенсионеры, молодежь, женщины, которые одни растят детей и из-за карантина столкнулись с ситуацией, когда закрылись школы, – то есть наименее защищенные", – отметила эксперт.

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то это будет означать также и более жесткие условия для трудовых мигрантов, добавила она.

"Если начнется второй кризис, то украинская экономика снова окажется в еще худшем состоянии, потому что в течение 2020 года очень сильно упали инвестиции. Инвестиции – это источник будущего экономического роста. Зарплат, пенсий и благосостояния людей", – сказала Репко.

По данным Государственного центра занятости на 31 августа, за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных

По сравнению с июнем количество безработных в Украине уменьшилось на 30 тыс. человек, сообщал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Национальный банк в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал в апреле.

Теги: безработица, зарплата, экономика, кризис, работа, коронавирус
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