Рост числа зарегистрированных безработных в Украине остановился – Петрашко

По состоянию на 3 сентября в рамках программы по частичной безработице выплачено 2,3 млрд грн, заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По данным Госстата на 31 августа, за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных Фото: depositphotos.com (архив)

Рост числа зарегистрированных безработных в Украине остановился. Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает 4 сентября пресс-служба ведомства.

"Чтобы предприятия не увольняли людей, мы ввели программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовались около 240 субъектов. Тем самым нам удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой", – отметил Петрашко.

По состоянию на 3 сентября в рамках программы по частичной безработице выплачено 2,3 млрд грн. Финансирование осуществляется каждые 10 дней.

В течение карантина, начиная с 12 марта 2020 года, выплачено 7,5 млрд грн пособий по безработице. При этом, согласно данным министерства, задолженность по выплате пособий по безработице отсутствует.

Кабмин Украины 22 апреля установил пособие по частичной безработице на период карантина, за получением выплат украинцы могли обращаться в центры занятости.

По данным Госстата на 31 августа, за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.