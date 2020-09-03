Госстат назвал количество безработных в Украине в период карантина

Статус безработного в период карантина получили более 444 тыс. граждан Украины, а помощь по безработице получили 400 тыс. человек, рассказали в Государственной службе статистики Украины.

В Украине зарегистрировано более 477 тысяч безработных за период карантина с 12 марта по 31 августа. Это на 73% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, рассказали в Государственной службе статистики Украины.

В период карантина статус безработного получили 444,4 тыс. граждан Украины, помощь по безработице получили 400 тыс. человек. С начала года удалось трудоустроить более 409 тыс. граждан, рассказали в Госстате.

Больше всего украинцы находили работу в сельском хозяйстве (45% всех трудоустроенных), в перерабатывающей промышленности (14%) и в сфере торговли (13%).

В ведомстве отметили, что в последнее время рост зарегистрированных безработных остановился.

"В апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс, в июне – 75 тыс. а в июле – 68 тыс", – подчеркнули в украинской службе статистики.

Национальный банк в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал НБУ в апреле.

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева говорил, что в Украине до 18% активного населения безработные.

С 12 марта в Украине был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Кабмин Украины 22 апреля установил пособие по частичной безработице на период карантина, за получением выплат украинцы могли обращаться в центры занятости. По состоянию на середину июля было принято более 175 тыс. решений для осуществления выплат 326 тыс. работникам.