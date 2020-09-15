За три месяца количество безработных в Украине уменьшилось на 30 тыс. человек – Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко заверил, что в фонде по борьбе с COVID-19 достаточно средств для выплаты пособий по безработице.

По сравнению с июнем количеством безработных в Украине уменьшилось на 30 тыс. человек. Об этом в интервью "Экономической правде" сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Безработица по сравнению с июнем уменьшилось где-то на 30 тыс. человек. У премьера [Украины Дениса Шмыгаля] было совещание, он озвучивал эти цифры. За июль – август пошла динамика по сокращению безработицы. Фактически началась еще в июле. Сейчас уже есть очевидный тренд", – отметил министр.

Он также заверил, что в фонде по борьбе с COVID-19 достаточно средств для выплаты пособий по безработице.

"У нас же "локдауна" нет. По безработице средств достаточно до конца года. По частичной безработице – если бизнес работает, то кому тогда мы платим? И эта сумма по частичной безработице сейчас уже уменьшается. Если в июле мы выходили на миллиард в месяц, миллиард с чем-то, то сейчас у нас суммы уменьшаются. Средств будет достаточно", – добавил Марченко.

Кабмин Украины 22 апреля установил пособие по частичной безработице на период карантина, за получением выплат украинцы могли обращаться в центры занятости.

По данным Государственного центра занятости на 31 августа, за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.