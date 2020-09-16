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С начала пандемии коронавируса в Украине трудоустроено 300 тыс. человек – Петрашко

В первые месяцы пандемии COVID-19 в Украине, как и во многих странах, росло количество безработных, сейчас рост остановился, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Петрашко: В Украине 453 тыс. зарегистрированных безработных
Петрашко: В Украине 453 тыс. зарегистрированных безработных
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

С начала пандемии коронавируса через службу занятости Украины было трудоустроено около 300 тыс. человек. Об этом в интервью "Укринформу", которое опубликовано 16 сентября, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Они были трудоустроены в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, в сфере торговли. Это можно считать движением в направлении выполнения программы по трудоустройству 500 тыс. человек", – отметил министр.

По его словам, в первые месяцы кризиса, вызванного пандемией, в Украине, как и в большинстве стран, выросло количество безработных. Пик достигал 520 тыс.

"Сейчас рост остановился, наблюдается падение. Сейчас 453 тыс. зарегистрированных [безработных]", – отметил Петрашко.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятиязакрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине официально зарегистрировано 400 тыс. безработных. Правительство оценивало реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

1 июля министр финансов Сергей Марченко сообщал, что помощь по безработице получают 430 тыс. украинцев, это вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, принято решение предоставить помощь по частичной безработице работодателям. По состоянию на 14 июля по программе помощи по частичной безработице в центры занятости работодатели подали более 197 тыс. пакетов документов. 171 тыс. заявок поступила от физических лиц – предпринимателей, не имеющих наемных работников.

Петрашко сообщил 7 июля, что официальное число безработных составляет в последние недели около 517 тыс. человек и не растет, но падают показатели уплаты единого социального взноса, это значит, что есть трудоустроенные работники переходят в теневую занятость.

Теги: Украина, безработица, трудоустройство, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пандемия, коронавирус, Игорь Петрашко
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