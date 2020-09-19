В списках партии "За майбутнє" 44% женщин – нардеп Палица

Нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Палица не ожидал, что женское движение партии "За майбутнє" "за столь короткий срок наберет такие реальные обороты".

Палица: Когда мы создавали женское крыло партии, делали это не ради формального выполнения законодательной нормы Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

В списке партии "За майбутнє" 44% женщин, рассказал нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Палица, выступая в Краматорске на третьем форуме женского движения политсилы, пишет "КП в Украине".

"Когда мы создавали женское крыло партии, делали это не ради формального выполнения законодательной нормы, где в списках обязательно должно быть не менее 40% другого пола, а для решения многих проблем, с которыми сталкиваются украинские женщины", – сказал он.

По словам Палицы, он не ожидал, что женское движение партии "за столь короткий срок наберет такие реальные обороты".

Он прогнозирует, что на следующих выборах избирательная квота "будет защищать уже мужчин от конкуренции с прекрасным полом".