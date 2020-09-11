Палица заявил, что баллотируется в премьер-министры

На вопрос народного депутата Украины, главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко "Вы тоже куда-то баллотируетесь?" в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" нардеп Украины, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица ответил, что на должность премьер-министра Украины.
Критикуя ситуацию с введением так называемой красной карантинной зоны в некоторых городах Украины, Палица заявил, что нынешнее "непрофессиональное" правительство нужно отправить в отставку.
После этого Корниенко сказал, что видит борды с политической рекламой Палицы по всей стране.
"Вы тоже куда-то баллотируетесь?" – спросил он.
"На место вашего премьер-министра", – ответил Палица.
8 августа на открытом форуме сторонников Киевской областной организации политической партии "За майбутнє" Палица заявил, что в Украине необходимо менять власть на всех уровнях, и выразил уверенность, что после местных будут проведены досрочные парламентские выборы.
Представители "За майбутнє" будут принимать участие в местных выборах во всех 55 объединенных территориальных общинах Тернопольской области, а также выставят своих кандидатов и в других регионах, в частности – в Киевской области.
Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.