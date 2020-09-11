Палица заявил, что баллотируется в премьер-министры

Народный депутат Украины, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица сказал, что нынешнее правительство нужно отправить в отставку.

Палица уверен, что после местных в Украине проведут досрочные выборы в Верховную Раду Скриншот: Право на владу / Facebook

На вопрос народного депутата Украины, главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко "Вы тоже куда-то баллотируетесь?" в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" нардеп Украины, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица ответил, что на должность премьер-министра Украины.

Критикуя ситуацию с введением так называемой красной карантинной зоны в некоторых городах Украины, Палица заявил, что нынешнее "непрофессиональное" правительство нужно отправить в отставку.

После этого Корниенко сказал, что видит борды с политической рекламой Палицы по всей стране.

"Вы тоже куда-то баллотируетесь?" – спросил он.

"На место вашего премьер-министра", – ответил Палица.

8 августа на открытом форуме сторонников Киевской областной организации политической партии "За майбутнє" Палица заявил, что в Украине необходимо менять власть на всех уровнях, и выразил уверенность, что после местных будут проведены досрочные парламентские выборы.