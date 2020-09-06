"Вернуть власть на места". В Тернопольской области прошел форум партии "За майбутнє"

Партия "За майбутнє" на местных выборах намерена взять власть в областном и местных советах, заявил глава политсилы, нардеп Игорь Палица во время форума сторонников партии в Тернопольской области.

5 сентября в городе Скалат Тернопольской области прошел открытый форум сторонников партии "За майбутнє", сообщает ТСН.

Участники форума обсудили план развития региона, основными задачами назвали привлечение инвестиций в медицину и модернизацию промышленности. Как заявил глава партии, нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Палица, его политсила хочет "вернуть власть на места", пишут "Українські новини".

"Наша задача – победить, взять власть в областном совете, в местных советах и принимать решения самим. Никто не вправе вмешиваться в решения, которые принимают [местные] советы. Они избраны народом, а люди, которых назначает Киев, не вправе решать, как двигаться регионам", – сказал Палица.

Форум сторонников партии прошел в городе Скалат. Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября. "Українські новини" пишут, что представители "За майбутнє" будут принимать участие в выборах во всех 55 объединенных территориальных общинах Тернопольской области. Кроме того, Палица говорил, что политсила выставит своих кандидатов и в других регионах, в частности – в Киевской области.