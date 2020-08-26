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ПОЛИТИКА

Группа "За майбутнє": Власть торгует экономическим суверенитетом в обмен на кредитные подачки

Переговоры с кредиторами должны вестись с позиции национальных интересов, заявили в депутатской группе "За майбутнє", которая накануне в Раде не поддержала ратификацию меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом о макрофинансовой помощи на общую сумму €1,2 млрд.

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Выделение первого транша состоится только при условии выполнения внешних обязательств перед МВФ, подчеркнули в политической силе
Выделение первого транша состоится только при условии выполнения внешних обязательств перед МВФ, подчеркнули в политической силе
Фото: пресс-служба "За майбутнє"

Депутатская группа "За майбутнє" 25 августа не поддержала законопроект о ратификации меморандума о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского союза в сумме до 1,2 млрд евро.

В политической силе отметили, что этот транш, за который проголосовало большинство в парламенте, станет пятым в течение последних семи лет и добавит еще 1,2 млрд евро к тем 3,81 млрд, что Украина уже должна ЕС.

Сопредседатель группы Тарас Батенко заявил, выступая с трибуны, что усиление внешнего управления страной и увеличение зависимости Украины от внешних кредиторов недопустимо.

"Выделение первого транша состоится только при условии выполнения внешних обязательств перед МВФ. А это распродажа за бесценок украинской земли, продолжение уничтожения медицинской сферы, сокращение количества школ и запрет либерализации налоговой системы", – цитирует политика пресс-служба.

Лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица добавил, что такие кредиты не являются целевыми, а все предыдущие средства были потрачены на "проедание".

"Кредит, который надо возвращать, – это не самый плохой результат такого решения. В кредитные соглашения вносятся условия, которые ограничивают экономический суверенитет Украины. То есть фактически украинская власть торгует экономическим суверенитетом в обмен на кредитные подачки", – заявил он.

В партии отметили, что по кредитному договору все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты должны быть переданы новому госпредприятию "Медицинские закупки Украины".

"По аналогии с другими такими предприятиями можно предположить, что в контролирующий орган войдет большинство иностранцев. Так "варяги" будут лоббировать свои интересы вместо украинских. Под прикрытием борьбы с коррупцией допускается вмешательство стороны ЕС в работу судебных и правоохранительных органов. Так, Украина уже взяла на себя обязательство создать Высшую квалификационную комиссию судей Украины с международным участием, комиссию по вопросам этики, которая будет оценивать членов Высшего совета правосудия и тому подобное", – сказано в сообщении депутатской группы.

Палица считает, что у Евросоюза нет цели помогать Украине.

"Если бы ЕС действительно хотел помочь Украине, то лучше бы он отменил 36 квот на экспорт украинских товаров в Европу. Нам не нужны кредитные подачки, нам нужна возможность самим зарабатывать на себя. ЕС не строил бы "Северный поток – 2", а модернизировал бы украинскую ГТС. Не покупал бы контрабандный лес-кругляк, а способствовал его переработке в Украине, давая создать добавленную стоимость и рабочие места. С ЕС и другими международными финансовыми организациями, включая МВФ, нужно вести переговоры не с позиции неполноценности, выслуживаясь за очередной транш, а с позиции национальных экономических интересов", – сказал политик.

Свою позицию депутатская группа также опубликовала в Facebook.

https://www.facebook.com/ForFutureUA/posts/336088207771108

Верховная Рада на внеочередном заседании 25 августа ратифицировала меморандум и кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом о макрофинансовой помощи на общую сумму €1,2 млрд.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал этот меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией в конце июля 2020 года. Он заявлял, что это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Украина должна получить эту сумму двумя траншами по €600 млн.

Теги: МВФ, Игорь Палица, кредиты, финансы, ратификация, Тарас Батенко, Евросоюз, За майбутнє
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