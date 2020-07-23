Украина получит €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал меморандум и кредитное соглашение с Европейской комиссией.

Шмигаль: €1,2 млрд для Украины – самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии Фото: kmu.gov.ua

Украина получит €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Европейского Союза, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 23 июля в Facebook.

"Сегодня подписали меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", – отметил Шмыгаль.

По его информации, €1,2 млрд для Украины – самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

Шмыгаль поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины.

"Это важный шаг, поддержит макрофинансовую стабильности государства, он направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан", – подчеркнул премьер-министр.

23 июля Шмыгаль находится с однодневным рабочим визитом в Брюсселе. Это его первый зарубежный визит после назначения премьер-министром Украины.