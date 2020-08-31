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ПОЛИТИКА

За год восемь депутатов Верховной Рады пропустили 90% голосований – Комитет избирателей Украины

Антилидером по количеству пропущенных голосований в Верховной Раде IX созыва стал член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Столар, сообщили в Комитете избирателей Украины.

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Первое заседание ВР IX созыва состоялось 29 августа 2019 года
Первое заседание ВР IX созыва состоялось 29 августа 2019 года
Фото: depositphotos.co

Комитет избирателей Украины проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады IX созыва в первый год работы – с 29 августа 2019-го до 29 августа 2020 года. Об этом сообщается на странице КИУ в Facebook 31 августа.

Часть народных депутатов систематически игнорировали участие в работе парламента. Восемь народных депутатов Украины пропустили 90% голосований. Антилидером по количеству пропущенных голосований стал член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Столар, он принял участие в 4% голосований, отмечено в посте.

"Среди антилидеров также Степан Ивахив из депутатской группы "Партия "За майбутнє", который принял участие в 7% голосований. На третьем месте Вадим Рабинович, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", с показателем 8% голосований", – сообщили в КИУ.

В списке депутатов, которые почти не голосовали, – Игорь Палица ("Партия "За майбутнє") – 9% голосований, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 9%, Александр Дубинский ("Слуга народа") – 10,2%, Александр Герега  ("Партия "За майбутнє")  10,4% и Андрей Деркач (внефракционный)  10,7%.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4272278449480545

"Информация о причинах неучастия народных депутатов в голосованиях неизвестна. Не исключено, что часть голосований депутаты пропустили по объективным причинам. В частности, представители Гереги сообщали КИУ, что депутат в течение определенного времени официально находился на больничном. Однако в целом депутаты склонны пропускать голосования и без уважительных причин. Как правило, политики объясняют свои низкие показатели работы тем, что они сознательно игнорируют так называемые "неважные" голосования, а также то, что неучастие в голосованиях является признаком их протеста против решений парламента", – прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.

Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избиралась по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина – по мажоритарному. В парламент должны выбрать 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

Первое заседание ВР IX созыва состоялось 29 августа.

Теги: Верховная Рада, Вадим Рабинович, Комитет избирателей Украины, Игорь Палица, Вадим Столар, Алексей Кошель, Андрей Деркач, Степан Ивахив, Александр Дубинский, Александр Герега, Слуга народа, ОПЗЖ, Игорь Абрамович
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