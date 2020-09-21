ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

После введения законопроекта о снижении НДС для аграриев цены на продукты снизятся – нардеп

В Польше на мясо и молоко установлен налог на добавленную стоимость в размере 7%, и при 20% НДС на эти продукты в Украине граждане уже начали ездить в Европу за покупками, рассказал секретарь аграрного комитета, народный депутат от фракции "За майбутнє" Иван Чайковский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Иван Чайковский: Аграрный сектор уже давно ждет этот законопроект
Иван Чайковский: Аграрный сектор уже давно ждет этот законопроект
Фото: latifundist.com

Если законопроект №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части ставки НДС по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции будет принят в целом, то цены в торговых сетях снизятся и это привлечет покупателей, которые уже начали ездить за покупками в Польшу, заявил в комментарии изданию Delo.ua секретарь комитета по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат от фракции "За майбутнє" Иван Чайковский.

"Аграрный сектор уже давно ждет этот законопроект. Если мы посмотрим на наших соседей-поляков, у них на мясо и молоко 7% НДС. У нас 20% НДС – и мы видим, как наши граждане ездят в Европу за покупками. После введения этого законопроекта мы сможем снизить стоимость товаров на полках магазинов. И товары украинских производителей будут более конкурентными", – сказал Чайковский.

В первом чтении Верховная Рада приняла этот законопроект 17 сентября. Авторы предлагают снизить ставку НДС для аграрного сектора с 20% до 14% при операциях по поставке на таможенной территории Украины и при ввозе на таможенную территорию Украины крупного рогатого скота, свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян льна, рапса, подсолнечника, семян и плодов других масличных и сахарной свеклы.

Таким образом нардепы собираются вывести отрасль из тени, увеличить поступление налогов в бюджет и компенсировать производителям агропродукции потери оборотных средств из-за отмены специального режима НДС. Delo.ua отмечает, что фермеры и аграрные ассоциации уже неоднократно призывали парламент принять этот проект закона как можно скорее.

Теги: Украина, Польша, цены, молоко, НДС, законопроект, Налоговый кодекс, мясо, За майбутнє, Иван Чайковский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Утро в Киеве". Loboda сообщила, что находится в столице Украины
  "Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
  "Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем
Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем
  "Какие мерзкие!", "Все возвращается страшным бумерангом!". Актрису, снявшую дочь Успенской на улице в США, пристыдили в сети
  "Какие мерзкие!", "Все возвращается страшным бумерангом!". Актрису, снявшую дочь Успенской на улице в США, пристыдили в сети
"Возвращаешься после концерта и вдруг вспоминаешь, что нет фарша". Джамала показала сыновей и рассказала о тяготах материнства
"Возвращаешься после концерта и вдруг вспоминаешь, что нет фарша". Джамала показала сыновей и рассказала о тяготах материнства
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
"Никита никак не участвует в помощи отцу". Cына Ефремова обвинили в равнодушии к осужденному родителю
"Никита никак не участвует в помощи отцу". Cына Ефремова обвинили в равнодушии к осужденному родителю
Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"
Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
  "Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео
  "Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео
Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши
Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши
В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль
В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS