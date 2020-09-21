После введения законопроекта о снижении НДС для аграриев цены на продукты снизятся – нардеп

В Польше на мясо и молоко установлен налог на добавленную стоимость в размере 7%, и при 20% НДС на эти продукты в Украине граждане уже начали ездить в Европу за покупками, рассказал секретарь аграрного комитета, народный депутат от фракции "За майбутнє" Иван Чайковский.

Если законопроект №3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части ставки НДС по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции будет принят в целом, то цены в торговых сетях снизятся и это привлечет покупателей, которые уже начали ездить за покупками в Польшу, заявил в комментарии изданию Delo.ua секретарь комитета по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат от фракции "За майбутнє" Иван Чайковский.

"Аграрный сектор уже давно ждет этот законопроект. Если мы посмотрим на наших соседей-поляков, у них на мясо и молоко 7% НДС. У нас 20% НДС – и мы видим, как наши граждане ездят в Европу за покупками. После введения этого законопроекта мы сможем снизить стоимость товаров на полках магазинов. И товары украинских производителей будут более конкурентными", – сказал Чайковский.

В первом чтении Верховная Рада приняла этот законопроект 17 сентября. Авторы предлагают снизить ставку НДС для аграрного сектора с 20% до 14% при операциях по поставке на таможенной территории Украины и при ввозе на таможенную территорию Украины крупного рогатого скота, свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян льна, рапса, подсолнечника, семян и плодов других масличных и сахарной свеклы.

Таким образом нардепы собираются вывести отрасль из тени, увеличить поступление налогов в бюджет и компенсировать производителям агропродукции потери оборотных средств из-за отмены специального режима НДС. Delo.ua отмечает, что фермеры и аграрные ассоциации уже неоднократно призывали парламент принять этот проект закона как можно скорее.