Способом возместить потери бюджета при снижении ставки НДС с 20% до 12–16% является введение налога с продаж, считает руководитель ГНС Украины Алексей Любченко.

Эффективная ставка НДС в Украине равняется 12,7%, притом что номинальный налог – 20%; возможно, есть смысл снизить ставку этого налога до реальной, сказал в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 13 июля, глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

Причина обвала эффективной ставки – "скрутки" по НДС, а также льготы по уплате этого налога, которые вводит государство для ряда отраслей.

"Реально есть два пути побороть это все, о чем говорим. Или привлечь к ответственности товарищей, или снизить ставку НДС до экономически невыгодной для преступников. Это 12–16%. А разницу добрать налогом с продаж. По сути, пойти в гибридную систему. Ничего в этом страшного нет. То есть на кассе забрать свои деньги государству", – заявил Любченко.

Он напомнил, что каждый потребитель, оплачивая покупки, сталкивается с НДС.

"Это львиная доля дохода страны. Ее оплачиваем мы с вами на кассе. Другое дело, что у нас касса дырявая", – констатировал глава налоговой.

Налог на добавленную стоимость – косвенный налог, который входит в цену товаров (работ, услуг) и уплачивается покупателем, но его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец. НДС есть в большинстве ведущих стран мира, кроме США и Японии, где его заменяет налог с продаж.