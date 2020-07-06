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Трехдневные реляции о немыслимых успехах в борьбе со скрутками НДС вызвали больше вопросов, чем предоставили ответов – аналитик Черкашин

Подход к отчетности по НДС со стороны Государственной налоговой службы похож на попытки манипуляции, заявил аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

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Черкашин: А вот на вопрос: "Что происходит смена бандерши в борделе или реальная борьба с расхищением НДС?" ответ, увы, склоняется к первому варианту
Черкашин: А вот на вопрос: "Что происходит – смена бандерши в борделе или реальная борьба с расхищением НДС?" – ответ, увы, склоняется к первому варианту
Фото: Slava Cherkashyn / Facebook

Отчеты Государственной налоговой службы о борьбе со схемами по возмещению налога на добавленную стоимость содержат странные показатели и нестыковки, заявил в своем Facebook аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

"Трехдневные реляции о немыслимых успехах в борьбе со скрутками НДС вызвали больше вопросов, чем предоставили ответов. Во-первых, выявленная схема якобы генерировала расхищение на 2 млрд грн в месяц, а украинскому обществу было заявлено в свое время о потерях на 90 млрд в год (90/12=7,5 млрд в месяц). Получается, что как минимум три четверти "схематозного рынка" продолжают себя чувствовать хорошо. Во-вторых, как факт победы предоставлен рост странного показателя "налоговая эффективность НДС" (отношение суммы поставок к сумме уплаченного налога), сделанного без учета сумм налога, заявленного к возмещению, включая те, что проверяются, а главное, отложенных налогоплательщиками (принудительно или не очень) сумм налогового кредита в счет будущих налоговых периодов (строки 20.2 и 20.3 декларации по НДС), что превращает показатель как минимум в попытку манипуляции. По странному стечению обстоятельств сайт ГНС по состоянию на утро 04.07.2020 в разделе "Показатели работы" не дает данных по переплатам налогов, включая НДС (последнее обновление 29.05.2020 за четыре месяца), хотя по другим позициям информация обновлена на 01.06.2020", – написал он.

Черкашин обратил внимание, что после ряда следственных действий обвинение объявили всего одному чиновнику.

"В-третьих, после водопада следственных активностей – сумм (+6,4 млрд в бюджет), обысков (аж 120), изъятий (60 предприятий), негласных розысков (50) – нам заявляют, что "объявлено подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС". Что? Обвинение предъявлено всего лишь одному налоговику, когда даже человеку, далекому от налогов, понятно, что преступная группа должна насчитывать десятки человек. Подобные нестыковки и странности серьезно подрывают доверие к происходящему – напоминает пшик с громким делом "налоговиков [экс-министра доходов и сборов Александра] Клименко". А вот на вопрос: "Что происходит – смена бандерши в борделе или реальная борьба с расхищением НДС?" – ответ, увы, склоняется к первому варианту", – заявил эксперт.

https://www.facebook.com/slava.cherkashyn/posts/2984437614999330

Теги: налоги, бюджет, доходы, НДС, Государственная налоговая служба Украины
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