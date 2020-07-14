Глава Госналоговой службы: Уманский был прав насчет "скруток" по НДС и почти угадал сумму

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский утверждал, что госбюджет ежегодно теряет около 60 млрд грн из-за теневых схем возмещения НДС. По словам руководителя ГНС Алексея Любченко, махинации с оформлением импортных товаров, продажа в розницу "неучтенных" сигарет и завоз контрабанды составляют основу "скруток".

Любченко: В "скрутках" НДС участвуют удобрения, хозтовары, а также пиво и продовольственные товары – то, что пользуется постоянным спросом и может быть продано за наличку Фото: censor.net.ua

Известные примеры махинаций с возмещением НДС обходятся бюджету в 40 млрд грн, из них на "скрутки" по импорту приходится около 27 млрд грн. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 13 июля, заявил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

В апреле бывший министр финансов Игорь Уманский оценивал потери бюджета Украины от "скруток" в 60 млрд грн в год.

"К сожалению, Уманский оказался прав. Он был близок по сумме. Чистая классика: спрос на "скрутки" НДС формирует предложение. А спрос есть", – признал руководитель налоговой.

Теневую потребность в "скрутке" формируют операции по экспорту зерна, продаже в розницу якобы неучтенных сигарет, а также завоз контрабанды, утверждает Любченко. Причем, по его словам, потери от продажи подакцизной табачной продукции государству известны абсолютно точно.

"По году это 4,3 млрд грн НДС надо легализовать товарищам, которые продают сигареты в ларьках, но потом якобы их возвращают непроданными. На самом деле сигареты продают за наличку", – сказал Любченко.

Он также перечислил импортные товары, продажа которых в Украине делает возможными "скрутки".

"У нас часть импорта продается в Украине за наличку, например бананы. Но это не решающий фактор. Даже если бананы и цитрусы сложить, то это будет на 300 млн грн НДС в месяц. Главные товары, которые участвуют в "скрутках" НДС, – удобрения и хозяйственные товары: краски, лаки, бытовая химия. То есть то, что пользуется постоянным стабильным спросом и может быть продано за наличку. Следующая группа – пиво и продовольственные товары, которые тоже формируют налоговый кредит и продаются за наличку. Начиная от окорочков известных производителей. Я уверен, что хозяева холдингов об этом не знают. Это работает на уровне мелких снабженцев, которые продали товар за наличку, им оформили возврат, а дальше они продали по безналу, но уже пустые бумаги, то есть продали НДС", – пояснил он.

Множество представителей реального сектора экономики так или иначе были задействованы в схеме "обмена бананов на зерно" в налоговых накладных, с ними ведется разъяснительная работа, добавил руководитель ГНС.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-министр финансов Украины Уманский объяснял суть так называемой скрутки – схемы незаконного возмещения НДС.