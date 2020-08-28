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Украина и Польша договорились обмениваться налоговой информацией

В Минфине Украины отметили, что усиление сотрудничества с Польшей в сфере налогообложения будет способствовать стабильному росту доходов украинского бюджета.

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Декларацию о двустороннем сотрудничестве подписали министры финансов Украины и Польши
Декларацию о двустороннем сотрудничестве подписали министры финансов Украины и Польши
Фото: mof.gov.ua

28 августа министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

В частности, речь идет о обмене данными в части администрирования НДС, а также в сфере трансграничного экономического сотрудничества.

"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращении попыток избежать налогообложения", – подчеркнул Марченко.

Как отмечают в Минфине, реализация этого соглашения будет способствовать усилиям, направленным на укрепление административного сотрудничества между странами, обмену знаниями и новыми технологиями, проведению совместных мероприятий на границе для борьбы с мошенничеством с НДС.

"Такое сотрудничество приведет к заметному повышению безопасности польских и украинских граждан и предпринимателей, а также к стабильному росту доходов бюджета", – говорится в сообщении.

Теги: налоги, Польша, НДС, мошенничество, Сергей Марченко, Минфин
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