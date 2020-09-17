Депутаты хотят снизить ставку НДС до 14% на некоторые продовольственные товары

Народные депутаты Украины приняли законопроект №3656, снижающий ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 14% для нескольких категорий аграрных товаров.

Ставка НДС может уменьшиться до 14%, в частности на сахарную свеклу Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции". За документ проголосовали 233 народных депутата, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект дополняет статью 193 Налогового кодекса Украины изменением ставки НДС до 14% вместо 20%.

Ставка НДС изменится для операций поставки и ввоза в Украину сельхозпродукции, по следующим товарным категориям Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности: 0102 (крупный рогатый скот, живой); 0103 (свиньи живые); 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена рапса), 1206 00 (семена подсолнечника), 1207 (семена и плоды других масличных культур), 1212 91 (сахарная свекла).

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что снижение ставки НДС с 20% до 14% не исказит структуру поступлений и потерь НДС ни для государства, ни для предприятий.

Авторы законопроекта уверяют, что расходы бюджета и риски потерь, связанных с мошенничеством с НДС, снизятся в разы.