Аграрии собираются на протест из-за намерения Минэкономики ввести квоты на импорт удобрений

28 мая, в городах и селах Украины запланированы акции протеста аграриев против плана Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства ввести на три года квоты на импорт минеральных удобрений в Украине, заявил в своем Facebook председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.
"К сожалению, аграрии снова вынуждены выходить на улицы, потому что наш диалог с министерством превратился в монолог. Наши аргументы и цифры наталкиваются на одну позицию: у нас такие намерения", – написал он.
Против намерений министерства выступили все аграрные ассоциации Украины, добавил он и сообщил, что организации сообщили о своей позиции на совещании в Офисе президента Украины. Против квот также комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.
"Однако министерство по-прежнему нас не слышит. Вместо того, чтобы заниматься полевыми работами, аграрии вынуждены отстаивать свою позицию на акциях протеста", – подчеркнул председатель Всеукраинского конгресса фермеров.
25 мая портал "АПК-Информ" сообщил, что три завода Ostchem и "Днепроазот" при поддержке Одесского припортового завода инициировали специальное защитное расследование против импорта азотных удобрений в Украину.
Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украине из Европейского союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на три года, писал "Цензор.НЕТ".
Аграрии выступили против намерений министерства, поскольку считают, что они направлены на укрепление монополии компаний Фирташа и спровоцируют увеличение цен на удобрения для сельхозпроизводителей.