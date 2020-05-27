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Аграрии собираются на протест из-за намерения Минэкономики ввести квоты на импорт удобрений

Диалог фермеров с Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросу квот на импорт удобрений превратился в монолог, заявил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

Вместо того, чтобы заниматься полевыми работами, аграрии вынуждены отстаивать свою позицию на акциях протеста, заявил Слободяник
Вместо того, чтобы заниматься полевыми работами, аграрии вынуждены отстаивать свою позицию на акциях протеста, заявил Слободяник
Фото: Ivan Slobodianyk / Facebook

28 мая, в городах и селах Украины запланированы акции протеста аграриев против плана Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства ввести на три года квоты на импорт минеральных удобрений в Украине, заявил в своем Facebook председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

"К сожалению, аграрии снова вынуждены выходить на улицы, потому что наш диалог с министерством превратился в монолог. Наши аргументы и цифры наталкиваются на одну позицию: у нас такие намерения", – написал он.

Против намерений министерства выступили все аграрные ассоциации Украины, добавил он и сообщил, что организации сообщили о своей позиции на совещании в Офисе президента Украины. Против квот также комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

"Однако министерство по-прежнему нас не слышит. Вместо того, чтобы заниматься полевыми работами, аграрии вынуждены отстаивать свою позицию на акциях протеста", – подчеркнул председатель Всеукраинского конгресса фермеров.

https://www.facebook.com/ivan.slobodianyk.9/posts/3163540400334967

25 мая портал "АПК-Информ" сообщил, что три завода Ostchem и "Днепроазот" при поддержке Одесского припортового завода инициировали специальное защитное расследование против импорта азотных удобрений в Украину.

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украине из Европейского союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на три года, писал "Цензор.НЕТ".

Аграрии выступили против намерений министерства, поскольку считают, что они направлены на укрепление монополии компаний Фирташа и спровоцируют увеличение цен на удобрения для сельхозпроизводителей.

Теги: протесты, экономика, Ostchem, фермеры, минеральные удобрения, квоты, Минэкономики
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