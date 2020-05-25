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Введение квот на импорт удобрений ударит по аграриям – глава объединения "Агро-продовольственная Рада"

Несколько лет назад в Украине были сделаны первые шаги к либерализации рынка удобрений, на рынке появилась продукция других стран, что снизило себестоимость сельскохозяйственной продукции, заявил глава объединения "Агро-продовольственная Рада" и председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник. Он призвал власть не допустить введения квот на импорт.

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Цена на удобрения в Украине до либерализации импорта была на 30 40% выше, чем в соседних странах, утверждает Слободяник
Цена на удобрения в Украине до либерализации импорта была на 30–40% выше, чем в соседних странах, утверждает Слободяник
Фото: Ivan Slobodianyk / Facebook

Введение квот на импорт минеральных удобрений в Украину – это олигархический реванш, написал в своем Facebook глава объединения "Агро-продовольственная Рада" и председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

"Имеем очередную попытку монополизации рынка минеральных удобрений в угоду одному игроку, будто бы под "благими намерениями" защиты национального производителя". Делается это с помощью межведомственной комиссии по вопросам международной торговли, из-за введения квот. В 2010 году группа Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа с помощью денег "Газпромбанка" купила четыре частных производителя минеральных удобрений и смогла завести лояльный менеджмент на два государственных завода. Кроме того, были созданы искусственные барьеры для импорта удобрений в Украине. В результате компании Фирташа получили монополию на украинском рынке минеральных удобрений. Как следствие, цена на удобрения в Украине была на 30–40% выше, чем в соседних странах", – объяснил он.

Несколько лет назад были сделаны первые шаги для либерализации рынка удобрений, на рынке Украины появились Турция, Болгария, Польша, Литва, Марокко и другие страны, отметил эксперт. Это создало конкуренцию и уменьшило стоимость удобрений для фермеров, а значит, и себестоимость сельскохозяйственной продукции.

"Мы не против поддержки отечественного производителя. Но такие меры должны вводиться взвешенно, по установленному плану и с определенными мерами по модернизации украинских предприятий, производящих минеральные удобрения. В противном случае никто не гарантирует, что это не будет очередная выемка из карманов аграриев и конечных потребителей в угоду одной олигархической группе. Объединение "Агро-продовольственная Рада" и Всеукраинский конгресс фермеров призывают президента Владимира Зеленского, председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, генерального прокурора Ирину Венедиктову вмешаться в ситуацию", – подытожил он.

https://www.facebook.com/ivan.slobodianyk.9/videos/3150448081644199/

В Group DF через холдинг Ostchem входят заводы "Азот" (Черкассы), "Рівнеазот" и "Северодонецкое объединение "Азот". 86% в Ostchem принадлежит Фирташу.

25 мая портал "АПК-Информ" сообщил, что три завода Ostchem и "Днепроазот" при поддержке Одесского припортового завода инициировали специальное защитное расследование против импорта азотных удобрений в Украину.

Теги: Дмитрий Фирташ, сельское хозяйство, импорт, Ostchem, минеральные удобрения, квоты
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