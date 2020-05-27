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Квоты на импорт удобрений из ЕС повредят отношениям Украины в рамках ВТО – эксперт

Введение квот на импорт минеральных удобрений в Украину ослабит конкуренцию на внутреннем рынке азотных удобрений, заявил представитель литовской компании АВ "Achema", партнер юрфирмы "Анструм" Николай Алексюк.

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений на три года
Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений на три года
Фото: depositphotos.com

Введение квот на импорт минеральных удобрений навредит торговым отношениям Украины с Европейским союзом, а также со Всемирной торговой организацией. Об этом заявил представитель литовской компании АВ "Achema", партнер юрфирмы "Анструм" Николай Алексюк. Видео с его комментарием опубликовано в YouTube-канале "Народ".

"Вызывает серьезную обеспокоенность вероятность введения торговых ограничений для экспортеров из стран ЕС, которые на сегодня являются главными экономическими и идеологическими партнерами Украины. Как следствие, страны-экспортеры могут обратиться в органы, рассматривающие спорные вопросы в ВТО, а это уже чревато для Украины не только репутационными, но и материальными потерями", – заявил эксперт.

Он обратил внимание на многочисленные нарушения при рассмотрении вопроса квот в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По материалам специального расследования можно констатировать процедурные нарушения. Например, по непонятным причинам не направлены все выводы зарегистрированным участникам расследования, в частности производителям и потребителям азотных удобрений. Возникает подозрение, что министерству есть что скрывать", – считает Алексюк.

По его словам, введение квот в значительной степени ослабит конкуренцию на внутреннем рынке азотных удобрений, который и без того монополизирован группой компаний Ostchem Дмитрия Фирташа. Алексюк отметил, что в 2017 году Ostchem остановил производство азотных минеральных удобрений в период весенне-полевых работ, чем вызвал искусственный дефицит.

"Таким образом, некоторый рост импорта удобрений был вызван именно внутренними факторами и незаконными действиями группы компаний Ostchem", – отметил эксперт.

Он также отрицает факт убыточности национальных производителей минеральных удобрений, на основании которого Минэкономики и предлагает ввести ограничения на импорт.

"Материалами дела установлено, что газ, необходимый для производства удобрений, перепродавался внутри группы по завышенным ценам. Таким образом искусственно снижались показатели рентабельности", – заявил Алексюк.

25 мая портал "АПК-Информ" сообщил, что три завода Ostchem и "Днепроазот" при поддержке Одесского припортового завода инициировали специальное защитное расследование против импорта азотных удобрений в Украину.

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украине из Европейского союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на три года, писал "Цензор.НЕТ".

Аграрии выступили против намерений министерства, поскольку считают, что они направлены на укрепление монополии компаний Фирташа и спровоцируют увеличение цен на удобрения для сельхозпроизводителей.

Теги: экономика, импорт, монополия, Ostchem, минеральные удобрения, квоты, Минэкономики
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