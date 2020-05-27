Квоты на импорт удобрений из ЕС повредят отношениям Украины в рамках ВТО – эксперт

Введение квот на импорт минеральных удобрений навредит торговым отношениям Украины с Европейским союзом, а также со Всемирной торговой организацией. Об этом заявил представитель литовской компании АВ "Achema", партнер юрфирмы "Анструм" Николай Алексюк. Видео с его комментарием опубликовано в YouTube-канале "Народ".
"Вызывает серьезную обеспокоенность вероятность введения торговых ограничений для экспортеров из стран ЕС, которые на сегодня являются главными экономическими и идеологическими партнерами Украины. Как следствие, страны-экспортеры могут обратиться в органы, рассматривающие спорные вопросы в ВТО, а это уже чревато для Украины не только репутационными, но и материальными потерями", – заявил эксперт.
Он обратил внимание на многочисленные нарушения при рассмотрении вопроса квот в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства.
"По материалам специального расследования можно констатировать процедурные нарушения. Например, по непонятным причинам не направлены все выводы зарегистрированным участникам расследования, в частности производителям и потребителям азотных удобрений. Возникает подозрение, что министерству есть что скрывать", – считает Алексюк.
По его словам, введение квот в значительной степени ослабит конкуренцию на внутреннем рынке азотных удобрений, который и без того монополизирован группой компаний Ostchem Дмитрия Фирташа. Алексюк отметил, что в 2017 году Ostchem остановил производство азотных минеральных удобрений в период весенне-полевых работ, чем вызвал искусственный дефицит.
"Таким образом, некоторый рост импорта удобрений был вызван именно внутренними факторами и незаконными действиями группы компаний Ostchem", – отметил эксперт.
Он также отрицает факт убыточности национальных производителей минеральных удобрений, на основании которого Минэкономики и предлагает ввести ограничения на импорт.
"Материалами дела установлено, что газ, необходимый для производства удобрений, перепродавался внутри группы по завышенным ценам. Таким образом искусственно снижались показатели рентабельности", – заявил Алексюк.
25 мая портал "АПК-Информ" сообщил, что три завода Ostchem и "Днепроазот" при поддержке Одесского припортового завода инициировали специальное защитное расследование против импорта азотных удобрений в Украину.
Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украине из Европейского союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на три года, писал "Цензор.НЕТ".
Аграрии выступили против намерений министерства, поскольку считают, что они направлены на укрепление монополии компаний Фирташа и спровоцируют увеличение цен на удобрения для сельхозпроизводителей.