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Больше половины – аграрии. В Минфине рассказали, кто получает кредиты по программе "5–7–9%"

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" за прошлую неделю было выдано 110 новых кредитов на сумму 324 млн. грн. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

55% участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприятия, задействованные в сельском хозяйстве
55% участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%" – предприятия, задействованные в сельском хозяйстве
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 20 июля выдано 1250 кредитов на общую сумму 1 млрд 775 млн грн, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

За прошлую неделю уполномоченные банки заключили 110 новых кредитных соглашений на общую сумму 324 млн грн. 

По информации Минфина, 55% участников программы – предприятия, задействованные в сельском хозяйстве. 14% выданных займов приходится на предпринимателей, занятых в перерабатывающей промышленности. И 12% – бизнес в оптовой и розничной торговле.

В региональном разрезе наиболее активно программу используют предприниматели Харьковской, Киевской и Сумской областей.

"Практически каждый десятый предприниматель, получивший кредит по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%", имеет или харьковскую, киевскую или сумскую прописку. Несколько уступили лидерам бизнесмены из Винницкой области (7% сделок). Меньше всего кредитных соглашений заключено в Ивано-Франковской, Николаевской, Закарпатской, Донецкой и Херсонской областях (по 1% сделок)", – отмечено в сообщении.

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 579%" можно в четырех госбанках ("ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк") и трех коммерческих банках ("Львов", "Альянс" и ПУМБ).

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуются около 50 тыс. заемщиков.

Теги: банки, Сумская область, бизнес, Киевская область, Харьковская область, кредиты, предприниматели, Доступные кредиты 5-7-9%
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