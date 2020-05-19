По состоянию на 15 мая общая сумма кредитования по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" составила 283,5 млн грн, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" за 100 дней было оформлено 462 кредита. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Отмечается, что по состоянию на 15 мая общая сумма кредитования по этой программе составила 283,5 млн грн.

По данным Кабмина, 57% кредитов банки – участники программы выдали предприятиям отрасли сельского хозяйства. Также среди активных заемщиков были представители сферы торговли и производства (17%) и промышленники (6%).

В региональном разрезе наиболее действенной программа оказалась в Кировоградской (9%) и Винницкой областях (9%). Также кредиты активнее других брали предприятия из Полтавской (7%), Черкасской (6%) и Хмельницкой (6%) областей.

При этом по состоянию на 15 мая 1241 заявка была отклонена. Как уточнили в Кабмине, среди самых распространенных причин отказа – необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%), деловая репутация (20%).

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" можно в четырех госбанках ("ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк") и трех коммерческих банках ("Львов", "Альянс" и ПУМБ).

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуются около 50 тыс. заемщиков.