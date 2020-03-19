Кабмин Украины увеличивает сумму выплат по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" – Минфин

В программе "Доступные кредиты 5–7–9%" для поддержки бизнеса в условиях карантина предусмотрено увеличить максимальную сумму кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн, отметили в украинском Минфине.

По данным Минфина, кредитов по программе выдали на 110,2 млн грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Кабинет Министров Украины намерен расширить возможности государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%". Решение об этом правительство приняло на заседании 18 марта, проинформировало Министерство финансов.

"В части предоставления новых возможностей предпринимателям и совершенствования самой программы "Доступные кредиты 5–7–9%" предусмотрено увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн; расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты", – сказано в сообщении.

В Минфине отметили, что в число инвестцелей планируют внести приобретение нежилой недвижимости без права передачи в пользование третьим лицам; приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам франчайзинга; пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств.

В ведомстве подчеркнули, что изменения проводятся "для поддержки бизнеса в условиях карантина".

21 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение 2 млрд грн на бюджетную программу. 23 января документ вступил в силу. 24 января Кабмин одобрил старт программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

4 февраля правительство объявило о старте госпрограммы дешевых кредитов для бизнеса. Государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.

По данным Минфина, на 16 марта было подано 14 416 заявок на участие в программе на общую сумму 9,5 млрд грн. Отклонено 412 заявок. Выдано 169 кредитов на общую сумму 110,2 млн грн.