По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" за неделю оформлено 82 новые сделки более чем на 100 млн грн – Минфин Украины

Общая сумма оформленных сделок по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" превысила 500 млн грн, сообщает пресс-служба Минфина Украины.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале Фото: depositphotos.com

По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" за минувшую неделю оформлено 82 новые сделки. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что в рамках программы банки за семь дней выдали кредитов на общую сумму 104,67 млн грн.

"Только за одну прошлую неделю уполномоченные банки заключили практически 11% выданных за весь период действия программы кредитов. Интересно, что, несмотря на то, что правительство путем введения инструмента рефинанса фактически трансформировало "Доступные кредиты 5–7–9%" в программу поддержки бизнеса, пострадавшего от карантинных мероприятий, внедренных для борьбы с пандемией COVID-19, популярностью все еще пользуется базовый продукт программы – инвестиционные кредиты. Я считаю, это хороший сигнал, который свидетельствует, что украинский бизнес, несмотря на трудные времена, думает о развитии и инвестирует в это средства", – отметил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.

Всего по состоянию на 22 июня выдан 721 кредит на общую сумму 509,43 млн грн.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Получить заем по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" можно в 16 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк" и "Креди агриколь банк".

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуются около 50 тыс. заемщиков.