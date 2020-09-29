Корниенко заявил, что "Слуга народа" будет вести параллельный подсчет голосов на местных выборах

Как сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, политсила будет вести параллельный подсчет голосов на местных выборах в областных центрах.

Партия "Слуга народа" будет вести параллельный подсчет голосов на местных выборов. Об этом глава политсилы, надреп от "Слуги народа" Александр Корниенко заявил 28 сентября в Киеве на презентации итогов выдвижения кандидатов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Партия не обещает проведения на всех избирательных участках параллельного подсчета, "но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы" будут им охвачены, добавил Корниенко.