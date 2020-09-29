Корниенко заявил, что "Слуга народа" будет вести параллельный подсчет голосов на местных выборах

Партия "Слуга народа" будет вести параллельный подсчет голосов на местных выборов. Об этом глава политсилы, надреп от "Слуги народа" Александр Корниенко заявил 28 сентября в Киеве на презентации итогов выдвижения кандидатов, сообщает "Интерфакс-Украина".
Партия не обещает проведения на всех избирательных участках параллельного подсчета, "но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы" будут им охвачены, добавил Корниенко.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.