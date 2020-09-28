Попов: Киевская власть обязана ввести коммунальные субсидии на услуги ЖКХ

В 2013 году стоимость отопления в Киеве составляла 2,91 грн за м², а в последние годы – 32,91 грн, то есть тариф вырос в 11 раз, заявил кандидат на пост мэра Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Александр Попов: Весной задолженность киевлян за услуги ЖКХ составила 6 млрд грн, и в этом не их вина Фото: zagittya.com.ua

С 2013 года в Киеве тарифы опередили рост зарплат в несколько раз, поэтому после выборов власть должна будет решить задачу снижения цен на жилищно-коммунальные услуги и ввести коммунальные субсидии, заявил кандидат на пост мэра Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, сообщает сайт политсилы.

"Весной задолженность киевлян за услуги ЖКХ составила 6 млрд грн, и в этом не их вина, а, прежде всего, городской власти, которая устанавливает большинство тарифов – на отопление и обслуживание домов, на холодную и горячую воду", – сказал он.

Политик отметил, что в 2013 году тариф на отопление составлял 2,91 грн за м², а в последние годы – 32,91 грн, таким образом плата выросла в 11 раз. Кубометр горячей воды стал дороже в шесть раз, холодной – почти в семь раз, рассказал Попов.

"И на этом рост тарифов не останавливается. Уже с 1 октября перестанет действовать льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии, а с нового года в Киеве хотят поднять цены на холодную и горячую воду. Никто не задумывается над тем, что у людей доходы не растут такими темпами и людям нечем платить. Об этом должна в первую очередь думать городская власть, – считает он. – Для тех, кто не может получить государственную субсидию в нужном объеме, будет введена муниципальная субсидия. Мы защитим киевлян от тарифного беспредела".

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.