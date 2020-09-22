"Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула Попова на выборы мэра Киева

Кандидат на пост мэра Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов пообещал оптимизировать тарифы и ввести киевские коммунальные субсидии.

Александр Попов: Киевляне живут в самом богатом городе страны, но многие из них бедны Фото: popov.org.ua

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула своего кандидата на выборах мэра Киева. Об этом 22 сентября в Facebook сообщила пресс-служба партии. Кандидатом в мэры украинской столицы от этой политической силы стал глава Киевской городской госадминистрации с 2010-го по 2014 годы Александр Попов.

"Киевляне живут в самом богатом городе страны, но многие из них бедны. Цены и тарифы стали непосильными. Именно местная власть должна позаботиться о том, чтобы обеспечить людям нормальную жизнь: ввести муниципальные доплаты, субсидии и другие льготы, – заявил Попов на предвыборной конференции ОПЗЖ, пишет сайт политика. – В первые же дни мы проведем анализ тарифов и определим те составляющие, которые позволят снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг".

Он сообщил, что задолженность в жилищно-коммунальном хозяйстве столицы составляет около 7 млрд грн и напомнил, что во время руководства КГГА вводил 10% скидку на услуги ЖКХ при своевременной их оплате. Кандидат пообещал оптимизировать тарифы и ввести киевские коммунальные субсидии.

"В нашей команде люди, которые имеют опыт в коммунальной сфере и смогут развивать город. Люди, которые знают, какие должны быть шаги власти, чтобы бизнес получил поддержку. Мы сделаем Киев комфортным для жизни и обеспечим киевлянам новое качество жизни", – заявил он.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

На сегодняшний день на пост мэра столицы Украины претендуют 16 кандидатов.