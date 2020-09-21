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ПОЛИТИКА

"Батьківщина" официально выдвинула Кучеренко на должность мэра Киева

Нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил, что нынешняя ситуация в столице становится угрожающей для будущего киевлян.

Алексей Кучеренко: Сегодня Киев в глубоком и системном управленческом кризисе
Алексей Кучеренко: Сегодня Киев – в глубоком и системном управленческом кризисе
Фото: ba.org.ua

Киевская городская партийная организация ВО "Батьківщина" выдвинула нардепа от одноименной фракции Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на очередных выборах 25 октября 2020 года. Такое решение было принято на конференции политсилы 21 сентября, его кандидатуру единогласно поддержали все участники конференции, передает пресс служба.

Перед голосованием Кучеренко заявил, что нынешняя ситуация в Киеве становится угрожающей для будущего киевлян. В презентации программы он отметил, что у столичной команды "Батьківщини" есть стратегия решения главных проблем – модернизации жилищного фонда и инфраструктуры, установления справедливых тарифов, уменьшения пробок, утверждения генплана города и упорядочения застройки, а также экологических вопросов.

"Сегодня Киев – в глубоком и системном управленческом кризисе. Этот кризис связан с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды – безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде всего Киев должен быть комфортным именно для киевлян", – заявил политик.

Делегаты конференции утвердили предвыборные списки кандидатов от "Батьківщини" в Киевский городской совет. В первую пятерку вошли Кучеренко, председатель киевской городской "Батьківщини" Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт по государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гoцуляк.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, экология, ВО Батьківщина, Александра Кужель, тарифы, застройка, Алексей Кучеренко, политика, местные выборы, Виталий Нестор
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