Кучеренко представил план "Батьківщини" по выходу из кризиса в сфере ЖКХ

Нардеп от "Батьківщини" и кандидат в мэры Киева от этой политической силы Алексей Кучеренко заявил, что требует от Кабмина отчитаться о ситуации с жилищно-коммунальным хозяйством Украины, и предложил свой план выхода из кризиса. Об этом он сказал на брифинге в парламенте 17 сентября, сообщает пресс-служба "Батьківщини".
"62 млрд грн – задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги. Что с этим делать, не знает никто. Три месяца прошло с момента взрыва на Позняках. Причины до сих пор непонятны... Нужен отчет правительства за год бездействия и полной безответственности в этой сфере. Мы требуем и хотим увидеть правительство в этом зале", – сказал нардеп.
Кучеренко представил план действий, который "Батьківщина" предлагает для сферы ЖКХ:
"Главной целью плана "Батьківщини" является выведение отрасли из тупика и установление справедливости для людей. Государство не должно перекладывать на украинцев свои обязанности в сфере модернизации и энергоэффективности жилых домов", – заявил Кучеренко.