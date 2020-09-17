Кучеренко представил план "Батьківщини" по выходу из кризиса в сфере ЖКХ

Задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги в Украине составляет 62 млрд грн, чтобы выйти из кризисной ситуации в этой сфере, необходим отчет Кабмина, аудит всей отрасли и ряд других шагов, рассказал нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Нардеп от "Батьківщини" и кандидат в мэры Киева от этой политической силы Алексей Кучеренко заявил, что требует от Кабмина отчитаться о ситуации с жилищно-коммунальным хозяйством Украины, и предложил свой план выхода из кризиса. Об этом он сказал на брифинге в парламенте 17 сентября, сообщает пресс-служба "Батьківщини".

"62 млрд грн – задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги. Что с этим делать, не знает никто. Три месяца прошло с момента взрыва на Позняках. Причины до сих пор непонятны... Нужен отчет правительства за год бездействия и полной безответственности в этой сфере. Мы требуем и хотим увидеть правительство в этом зале", – сказал нардеп.

Кучеренко представил план действий, который "Батьківщина" предлагает для сферы ЖКХ:

Немедленный отчет правительства по году работы в сфере ЖКХ.

Полный публичный аудит тарифов как на национальном уровне, так и на уровне каждого города и населенного пункта.

Немедленное завершение полного учета потребления коммунальных услуг, прежде всего газа, тепла и других (установление счетчиков).

Создание прозрачного, разумного и справедливого механизма реструктуризации долгов за потребленные услуги.

Немедленное создание эффективной системы защиты потребителей в этой сфере.

Безотлагательное проведение полного аудита жилого фонда в каждом городе и в стране в целом.

Введение государственной программы капитального ремонта жилья.

Проведение полномасштабной эффективной государственной программы энергомодернизации, утепления, эффективного использования ресурсов по каждому дому и объекту коммунальной инфраструктуры.

"Главной целью плана "Батьківщини" является выведение отрасли из тупика и установление справедливости для людей. Государство не должно перекладывать на украинцев свои обязанности в сфере модернизации и энергоэффективности жилых домов", – заявил Кучеренко.

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