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Кучеренко: Это я виноват или Тимошенко, что метро остановилось из-за электронного билета, на который потрачен миллиард гривен?

Нардеп от партии "Батьківщина", министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007–2010 годах Алексей Кучеренко в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, какие претензии по поводу проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве столицы ему приходится слышать во время встреч с киевлянами.

Кучеренко собирается баллотироваться в мэры Киева от партии "Батьківщина"
Кучеренко собирается баллотироваться в мэры Киева от партии "Батьківщина"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Киевляне, жалуясь на проблемы в жилищно-коммунальном секторе столицы, не всегда предъявляют свои претензии по адресу. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007–2010 годах, народный депутат Украины от партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко, который собирается баллотироваться в мэры Киева от этой политической силы.

"Я на каждую встречу приезжаю – и на меня наваливаются жители. Вот вчера навалились в Соломенском районе, до этого в Святошинском. Они одни и те же претензии предъявляют, и они набрасываются, извините, на меня. Я говорю: "Ребята, мы с вами в одном городе, вы точно по адресу свои претензии предъявляете? Вы ничего не путаете, когда вы жалуетесь на ваши коммунальные компании, которые вас раздевают в ваших подъездах и ваших дворах?" И это я виноват или Тимошенко, что метро остановилось из-за электронного билета, на который потрачен миллиард гривен? Запишите, пожалуйста – миллиард гривен на электронный билет! Но, извините, это даже смешно. Или не смешно уже", – сказал он.

Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии. Читайте полную версию интервью

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Выбирать будут, в частности, мэра Киева. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. Среди других известных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, кроме Кучеренко, – выдвиженец партии "Голос" шоумен Сергей Притула, бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, депутат Киевсовета, предприниматель-ресторатор Сергей Гусовский. О мэрских амбициях заявлял и бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский.

Теги: Киев, выборы, ВО Батьківщина, Алексей Кучеренко, местные выборы
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