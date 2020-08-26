Кучеренко презентовал открытый штаб "Батьківщини" в Киеве

В Киеве необходимо провести аудит, внедрить программу капремонта и модернизации жилого фонда, избавить город от пробок и диджитализировать его, заявил нардеп от "Батьтківщини" Алексей Кучеренко, который собирается баллотироваться в мэры столицы.

Кучеренко: У нас есть модель, как за один год минимум вдвое уменьшить время в пробках Фото: kyiv.ba.org.ua

Нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, выдвинутый этой политсилой на пост мэра Киева, презентовал открытый штаб партийной ячейки, где будет вести личный прием. Встречи политика будут в прямом эфире транслировать в социальных сетях, сообщает пресс-служба городской партийной организации.

"Первая задача: провести полный аудит, ибо без аудита можно бесконечно тратить деньги киевлян. Второе: полноценная городская программа капитального ремонта и модернизация жилищного фонда. У нас сегодня 12 300 многоквартирных домов. Из них треть – новые и в относительно хорошем состоянии. Но абсолютное большинство домов нуждается в капитальном ремонте", – заявил политик.

Он добавил, что в качестве городского головы столицы планирует освободить город от пробок и диджитализировать Киев.

"У нас есть модель, как за один год минимум вдвое уменьшить время в пробках. А это жизненный ресурс каждого киевлянина, который можно потратить на себя, семью или работу", – сказал Кучеренко.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.