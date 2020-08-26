Кучеренко презентовал открытый штаб "Батьківщини" в Киеве

Нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, выдвинутый этой политсилой на пост мэра Киева, презентовал открытый штаб партийной ячейки, где будет вести личный прием. Встречи политика будут в прямом эфире транслировать в социальных сетях, сообщает пресс-служба городской партийной организации.
"Первая задача: провести полный аудит, ибо без аудита можно бесконечно тратить деньги киевлян. Второе: полноценная городская программа капитального ремонта и модернизация жилищного фонда. У нас сегодня 12 300 многоквартирных домов. Из них треть – новые и в относительно хорошем состоянии. Но абсолютное большинство домов нуждается в капитальном ремонте", – заявил политик.
Он добавил, что в качестве городского головы столицы планирует освободить город от пробок и диджитализировать Киев.
"У нас есть модель, как за один год минимум вдвое уменьшить время в пробках. А это жизненный ресурс каждого киевлянина, который можно потратить на себя, семью или работу", – сказал Кучеренко.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.