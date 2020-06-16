Кучеренко: Один из самых богатых в Раде – "слуга народа" Герус. Богат тот, кто умеет хорошо монетизировать свой пост

Народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко считает, что его коллега по парламенту из фракции "Слуга народа" Андрей Герус извлекает выгоду из своей должности и поэтому задекларировал многомиллионное состояние.

Кучеренко: Богат тот, кто умеет хорошо монетизировать свои навыки или свой пост Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус стал одним из самых богатых депутатов фракции потому, что монетизировал свой пост, заявил в Facebook нардеп от "Батьківщини" и член того же комитета Алексей Кучеренко.

О том, что Герус вошел в топ-3 нардепов из "Слуги народа" по итогам декларирования имущества за 2019 год, накануне сообщил Комитет избирателей Украины.

"С огромным оптимизмом узнал, что коллега Герус с 38 млн грн состояния уверенно входит в тройку самых богатых в "Слуге народа". Вот что значит фарт в карточной игре", – написал Кучеренко.

Он добавил, что в отрасли в это время происходит кризис, связанный с действиями Геруса.

"Уже девять месяцев энергорынок обворовывают малоизвестные трейдеры, приближенные к Герусу. Торгуют воздухом. Перепродают электроэнергию государственных производителей с большой маржой. Покупают у госпроизводителя и продают "Укрзалізниці". Преступное открытие импорта электроэнергии из России позволило отдельным заводам, преимущественно ферросплавным, сэкономить до 5 млрд грн. Другой вопрос, что все без исключения госкомпании этого рынка ушли в миллиардные убытки. "Центрэнерго", на которое менеджмент назначался Кабмином, когда Андрей был представителем президента в Кабмине и мог указать на того, "кто понятный", вывел 4 млрд, грн по информации ФГИ. А по информации уважаемых журналистов из "Схем" и Bihus.info, эти деньги осели в руках конкретного олигарха", – заявил политик.

Кучеренко написал также, что Герус "лично договаривался о снятии блокады для импорта российского угля", и этот уголь предназначался "Центрэнерго", а зарабатывали на нем "прокладки конкретного олигарха".

"Когда Андрей был представителем в Кабмине, он протянул пошлины на дизтопливо трубопроводным транспортом под патриотическим лозунгом борьбы с агрессором (как это ни смешно, учитывая открытие импорта электроэнергии уже в сентябре). Выиграл от этого конкретный топливный монополист – производитель дизтоплива, который к тому же еще и монополист инфраструктурный – имеет большинство перевалок нефтепродуктов на море. А как своему другу был благодарен, пожалуй, такой же фартовый сын своей американской мамы [глава НАК "Нафтогаз" Андрей] Коболев за протянутый в последний момент "анбандлинг" газотранспортной системы по своей схеме", – отметил нардеп.

Кучеренко считает, что все эти "подарки" дорогого стоят".

"Поэтому, богат тот, кто умеет хорошо монетизировать свои навыки или свой пост. Мне жаль адептов Геруса, которые протягивали импорт из России, которые покорно вносили правки в законодательство, открывали торговлю воздухом на рынке электроэнергии, которые собираются "п...здить зеленых", которые подарили нам "независимого регулятора" и нелепый "анбандлинг", – заявил он.

В декабре 2019 года исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход обвинила Андрея Геруса в получении $400 тыс. за внесение поправки, которая позволяет покупать и продавать электричество в РФ по суточным контрактам.

Импорт из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которую инициировал Герус.

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии". Издание "Главком" отмечало, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок "на сутки вперед" и оставляет свободный импорт из Беларуси.

В 1 квартале Украина импортировала из РФ 54 млн кВт-ч электроэнергии и более 150 млн кВт-ч из Беларуси. В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 27 мая сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике. "Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании НЭК Александра Притыки", – перечислил он.

Действия Геруса могли привести к ослаблению экономической безопасности государства, писало "РБК-Украина" со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева, который обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по этому факту.