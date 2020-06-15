Комитет избирателей Украины: Топ-миллионеры фракции "Слуга народа" – Воронько, Сова и Герус

Нардепы от "Слуги народа" Олег Воронько, Александр Сова и Андрей Герус задекларировали от 38 до 123 млн грн сбережений.

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) проанализировала декларации народных депутатов на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и выяснила, что половина фракции "Слуга народа" – гривневые миллионеры. Об этом КИУ сообщает 15 июня на своей странице в Facebook.

В топ-3 самых богатых депутатов от "Слуги народа" вошли:

Олег Воронько – он задекларировал 123 млн грн;

Александр Сова – 79 млн грн;

Андрей Герус – 38 млн грн.

"Вместе 247 народных депутатов от "Слуги народа" задекларировали 1,1 млрд грн (90% средств – наличные). При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывались. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент", – сказано сообщении КИУ.

Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года. Это было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима.