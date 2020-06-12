Арахамия о нехватке кадров: В областях все сводится к тому, что есть фермер и надо выбрать его или его людей

Партия "Слуга народа" испытывает кадровый голод в регионах, особенно это ощутимо для выбора кандидатов в областные советы, заявил глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

Во время подготовки к местным выборам партия "Слуга народа" столкнулась с кадровыми проблемами, об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в интервью "Апострофу", которое опубликовано 12 июня.

"Очень сильно [не хватает кандидатов], особенно в облсоветах. Если в городах ситуация плюс-минус понятна и есть яркие люди, есть активисты, есть бизнесмены с активной позицией, чиновники незашкваренные, то в областях очень тяжело выбирать людей. Обычно все сводится к тому, что есть какой-то фермер с хозяйством в этом регионе и вот надо выбрать или его, или его людей. И наши рекрутеры сейчас активно ищут людей, которые обладают какой-то репутацией", – подчеркнул глава фракции.

Функцию подбора кандидатов в областях партия возложила на местные штабы. По информации Арахамии, сейчас составляется лонг-лист кандидатов.

"Потом мы его почистим до шорт-листа. А дальше уже в партии у нас есть человек шесть, которые в конце будут одобрять все списки", – отметил он.

Партия "Слуга народа" нацелена занять доминирующее положение в местных органах власти после выборов осенью 2020 года или сформировать в них большинство в коалиции с другими партиями, об этом Арахамия заявил 5 июня.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.