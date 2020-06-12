"Президент не может знать все". Герус рассказал о своих отношениях с Зеленским

Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявил, что чувствует себя единомышленником президента Владимира Зеленского в большинстве ситуаций.

Президент Украины Владимир Зеленский прислушивается к мнениям по разным вопросам на совещаниях, сказал нардеп от "Слуги народа" и глава комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью Сергею Иванову на телеканале "Исландия", отвечая на вопрос, признается ли глава государства в том, что не разбирается в каких-то вопросах.

"Вряд ли так начинается разговор, что "я ничего не понимаю". Но мы же все-таки взрослые люди и понимаем, что президент не может знать в деталях все во всех отраслях", – сказал Герус.



Он отметил, что свое мнение также высказывает и президент его слышит.



"Я думаю, что слышит. И президент любит слушать разные мнения, разные мнения, и это правильно, по моему мнению. Когда ты слышишь разные точки зрения, ты можешь выбрать, где правда, где неправда, где объективно, где не совсем объективно. Поэтому это не означает, что я прихожу, что-то говорю и это автоматически ложится в какие-то решения. Нет, так быть не должно. В целом что я вижу – это полезное общение, информация нужна и учитывается", – ответил Герус на вопрос, прислушивается ли к его мнению Зеленский, и добавил, что с президентом он общается на "вы".



На вопрос ведущего, чувствует ли депутат, что Зеленский является его единомышленником, Герус ответил, что большинство его вопросов и предложений находят у президента поддержку, хотя бывают моменты, когда Герус относится к вопросам "более профессионально", тогда как президент больше исходит из политической составляющей.

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Видео: ISLND TV / YouTube

3 июня СМИ опубликовали переписку, как они утверждают, Геруса и его коллеги по комитету энергетики Андрея Жупанина. На обнародованных фото политики обсуждают, как "п...здячить зеленых", вероятно, имея в виду инвесторов в "зеленую" энергетику.