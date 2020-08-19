Переговорам Геруса и правительства Лукашенко о поставках электроэнергии должна быть дана правовая оценка – Кучеренко

9 августа после закрытия избирательных участков в Беларуси начались акции протеста, участники которых заявляют о фальсификации выборов президента. В эти дни становится понятным, насколько тесно связаны Беларусь и Россия, отметил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко. Он заявил, что нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус самовольно вел с правительством президента Александра Лукашенко переговоры о поставках электроэнергии.

Кучеренко: Наш энергорынок был поставлен на колени именно импортом из России и Беларуси Фото: Алексей Кучеренко / Facebook

Украинские власти должны дать оценку действиям народного депутата от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Андрея Геруса, который вел переговоры с правительством Беларуси о поставках электроэнергии. Об этом народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко написал в Facebook.

"Переговоры с правительством [президента Беларуси Александра] Лукашенко, а именно с минэнерго Беларуси, которое кишит резидентурой ФСБ России, провел самоуполномоченный депутат Верховной Рады, господин Андрей Герус. За это он был раскритикован МИД, потому что не имел никакого права на такие действия. Правовая и политическая оценка этим "переговорам", надеюсь, будет предоставлена в ближайшее время", – заявил Кучеренко.

Он отметил, что в эти дни, когда в Беларуси проходят акции протеста, "становится понятным, что авторитарный режим в Беларуси был полностью экономически сросшимся с Кремлем".

Переговоры Геруса с представителями минэнерго Беларуси прошли в июле, тогда уже было понятно, что "Лукашенко превратился в маргинального диктатора и грядущие выборы ничем хорошим не закончатся", добавил Кучеренко.

По его словам, схема, которую обсуждали на этих переговорах, предусматривала создание прецедента, когда "незначительные убыточные поставки "Энергоатома" шли туда в обмен на открытие украинского рынка для демпинговой белорусской/российской электроэнергии сюда".

"Наш энергорынок был поставлен на колени именно импортом из России и Беларуси в период, когда профицит внутренних производителей был максимальным осенью 2019 года. С того момента миллиардные прибыли все госкомпании изменили на десятки миллиардов убытков", – подчеркнул Кучеренко.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента работы Рады. "Українські новини" 2 октября 2019 года сообщали, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи".

За первую половину декабря "Энергоатом" произвел на 83,61 млн кВт-ч электроэнергии меньше, чем мог и должен был выработать, и потерял 100 млн грн, заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он отметил, что считает причиной такой ситуации поправку Геруса.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены и злоупотребления властью из-за лоббирования Герусом поправки в законодательство, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России.

На выездном заседании парламентского комитета по энергетике 1 июля 11 депутатов поддержали законопроект нардепа от "Слуги народа" Андрея Жупанина, который позволяет восстановить импорт электроэнергии из России. Среди проголосовавших за вынесение документа на рассмотрение Рады – и Андрей Герус. В сессионный зал документ еще не выносили.

В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс Украины на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.

Украина не планирует покупать электроэнергию за рубежом, заявляла в июле временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.