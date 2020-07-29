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ПОЛИТИКА

Герус вновь выступил за импорт электроэнергии в Украину

Теоретически Украине может понадобиться импорт электроэнергии из России и Беларуси, поэтому законодательно его запрещать нецелесообразно, заявил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

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Герус: На уровне закона ограничивать импорт электроэнергии не очень правильно
Герус: На уровне закона ограничивать импорт электроэнергии не очень правильно
Фото: obozrevatel.com

Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус считает, что законодательно запрещать импорт электроэнергии из России и Беларуси нецелесообразно. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, комментируя инициативу Министерства энергетики о запрете такого импорта, который предусматривает законопроект № 3657, пишет "Интерфакс-Запад".

"На уровне закона ограничивать импорт электроэнергии не очень правильно... Например, зимой может случиться, что у нас в ремонт выпадет какой-то блок, а на улице мороз "минус" 30 и держится несколько недель. И может быть так, что нам теоретически понадобится импорт, чтобы исправить ситуацию. Верховная Рада не сможет оперативно отреагировать и быстро принять решение", – считает нардеп.

Герус добавил, что сейчас необходимости в импорте электроэнергии нет, а механизмы для его ограничения есть и без принятия специального закона.

"Это, в первую очередь, НКРЭКУ и Кабмин, которые работают в оперативном режиме", – сказал политик и отметил, что импорт также можно ограничивать и на уровне НЭК "Укрэнерго".

Он считает, что принятие законопроекта о запрете импорта спровоцирует ответную реакцию России и Беларуси. 

"Очень странно, что [врио министра энергетики Ольга] Буславец настаивает на этом законопроекте, поскольку и сегодня есть механизмы его ограничения. Если же выносить это на политический уровень закона, а в соседних странах таких законов нет, то они могут перестать закупать электроэнергию "Энергоатома", которая сейчас идет в Беларусь. Не нужно создавать проблемы на ровном месте", – заявил Герус.

Украина не планирует покупать электроэнергию за рубежом. Об этом временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила 27 июля.

"Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта по всем направлениям в зависимости от той конъюнктуры, которая есть сегодня на рынке, но мы возражаем против импорта электрической энергии в нашу страну, потому что мы считаем (и по нашим всем расчетам) – на этот год, на следующий мы не видим потребности", – сказала она.

По словам врио министра, в Украине "достаточно генерации для обеспечения и своих внутренних потребителей, и экспортных возможностей".

Буславец также уведомила, что Кабинет Министров Украины по инициативе Минэнерго подготовил "законопроект о временном запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси до конца следующего года". По ее данным, сейчас "Энергоатом" экспортирует электроэнергию в Беларусь.

"Українські новини" 2 октября 2019 года сообщали, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи".

В декабре Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены и злоупотребления властью из-за лоббирования председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардепом Андреем Герусом поправки, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России.

"О каком импорте можно говорить, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", – заявлял в феврале президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: энергетика, импорт, экспорт, Министерство энергетики, электроэнергия, законопроект, Андрей Герус, Ольга Буславец
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