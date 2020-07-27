ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Нацполиция начала расследование коррупции в "Центрэнерго" – Москаль

В уголовном производстве идет речь о фактах подписания контрактов на поставку угля с неизвестными поставщиками с нарушением тендерных процедур, а также ввозе в Украину угля из ОРДЛО под видом российского и грузинского, заявил бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Москаль: Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины зарегистрировали уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений руководства ПАО "Центрэнерго"
Москаль: Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины зарегистрировали уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений руководства ПАО "Центрэнерго"
Фото: slovoidilo.ua

Нацполиция открыла уголовное производство в отношении возможных коррупционных действий руководства ПАО "Центрэнерго" при закупке угля. Об этом сообщил бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своем сайте.

"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины зарегистрировали уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений руководства ПАО "Центрэнерго". Речь идет о фактах подписания контрактов на поставку угля с неизвестными поставщиками с нарушением тендерных процедур, а также ввозе в Украину угля из ОРДЛО под видом российского и грузинского", – заявил он.

Информация об открытии соответствующего производства внесена в Единый реестр досудебных расследований, Москаль опубликовал выписку из реестра.

Фото: moskal.in.ua
Фото: moskal.in.ua

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

Владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев заявил, что нардеп от "Слуги народа", глава энергетического комитета Рады Андрей Герус работает не на государство, а в интересах Коломойского и его структур и предлагал ему участвовать в схемах "Центрэнерго".

12 мая нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также врио министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Среди компаний, которые поставляли уголь на контролируемое менеджментом Игоря Коломойского "Центрэнерго", была фирма "Россуглемет" россиянина Руслана Ростовцева, он занимается реэкспортом угля с оккупированного Донбасса, сообщили журналисты проекта Bihus.info.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта вследствие поправки в законодательство, инициированной нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

Теги: Россия, Геннадий Москаль, электроэнергия, Центрэнерго, Андрей Герус, Виталий Кропачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
  "Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
"Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS